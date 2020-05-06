2020-05-06: На АЗС продолжают дешеветь бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.17% (-4.0 коп/л) до 21.00 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.11% (-3.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.18% (-4.0 коп/л) до 21.74 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 мая 2020 г. подешевел на 0.34% (-3.0 коп/л) до 8.48 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 21.00 16.45 -0.17 -3.24 Бензин А-95 евро 22.52 17.45 -0.11 -3.08 Дизельное топливо Евро 21.74 15.95 -0.18 -3.08 Сжиженный газ 8.48 6.45 -0.34 -3.77

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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