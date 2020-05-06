2020-05-06: На АЗС продолжают дешеветь бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.17% (-4.0 коп/л) до 21.00 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.11% (-3.0 коп/л) до 22.52 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.18% (-4.0 коп/л) до 21.74 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 мая 2020 г. подешевел на 0.34% (-3.0 коп/л) до 8.48 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|21.00
|16.45
|-0.17
|-3.24
|Бензин А-95 евро
|22.52
|17.45
|-0.11
|-3.08
|Дизельное топливо Евро
|21.74
|15.95
|-0.18
|-3.08
|Сжиженный газ
|8.48
|6.45
|-0.34
|-3.77
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua