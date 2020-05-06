2020-05-06: Нефть Brent торгуется выше $30 за баррель

Обновлено: Май 06, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-06: Нефть Brent торгуется выше $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 30,86 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,36%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,42 доллара за баррель, потеряв 0,57%.

Цены на нефть возобновили изменения в среду, поскольку данные о превысившем прогнозы росте запасов в США заставили инвесторов вновь сосредоточиться на риске избытка предложения в условиях падения спроса из-за коронавируса, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до $30,76 за баррель к 09:04 МСК, на WTI — на 1,1% до $24,29 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 8,4 миллиона баррелей до 518,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 1 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 7,8 миллиона баррелей.

Поддержку ценам в последнее время оказывало смягчение карантина в европейских и азиатских странах, а также сокращение добычи после падения спроса. Но аналитики предупредили, что восстановление равновесия на рынке будет неустойчивым.

«Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь», — сказал Лахлан Шоу из National Australia Bank.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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