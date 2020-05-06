ДАЗВ затвердило проєкт будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які повертатимуться з РФ

Державне агентство України з управління зоною відчуження своїм наказом затвердило проєкт будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повернуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

Інформує сайт ДАЗВ.

Відповідно до генерального плану сховище буде побудовано на комплексі виробництв «Вектор». Воно гарантуватиме радіаційну безпеку та надійне проміжне зберігання високоактивних радіоактивних відходів протягом усього терміну його експлуатації терміном до 100 років.

За словами керівництва ДСП «ЦППРВ», зараз готується документація для оголошення тендеру.

Раніше «Термінал» писав, що Єврокомісія перевірила в Україні проекти з поводження з радіоактивними відходами.