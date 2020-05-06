НКРЕКП спростовує інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

Обновлено: Май 06, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП спростовує інформацію про підвищення тарифів на електроенергію
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростовує інформацію про нібито підвищення тарифів на електроенергію.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«НКРЕКП спростовує інформацію стосовно підняття тарифів на електроенергію для населення», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що під час круглого столу 5 травня щодо кризового стану в енергетиці НКРЕКП були представлені можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії.

Зокрема, мова йшла про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження «зелених» тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи.

«Комісія, як і вся енергетична спільнота, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електричної енергії. Втім, з введенням в дію з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету міністрів України», — зазначили у НКРЕКП.

Читайте також, НЕК «Укренерго» направила на розгляд НКРЕКП пропозиції змін до низки нормативних документів щодо балансування ВДЕ в енергосистемі, які були розроблені разом з учасниками ринку та профільними асоціаціями.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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