НКРЕКП спростовує інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростовує інформацію про нібито підвищення тарифів на електроенергію.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«НКРЕКП спростовує інформацію стосовно підняття тарифів на електроенергію для населення», — йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що під час круглого столу 5 травня щодо кризового стану в енергетиці НКРЕКП були представлені можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії.

Зокрема, мова йшла про стабілізацію рівня оптових цін, сценарії зниження «зелених» тарифів, поступове вирівнювання тарифів для різних категорій споживачів та про інші заходи.

«Комісія, як і вся енергетична спільнота, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електричної енергії. Втім, з введенням в дію з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету міністрів України», — зазначили у НКРЕКП.

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