Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у квітні 2020 року, становить 8 250 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).
Інформує «Оператор ГТС».
Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.
Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
|Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України за березень 2020 року
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 242
|9 128
|2
|Волинська
|8 220
|9 111
|3
|Дніпропетровська
|8 272
|9 167
|4
|Донецька
|8 317
|9 214
|5
|Житомирська
|8 232
|9 115
|6
|Закарпатська
|8 247
|9 140
|7
|Запорізька
|8 268
|9 163
|8
|Івано-Франківська
|8 339
|9 234
|9
|Київська
|8 214
|9 095
|10
|Кіровоградська
|8 212
|9 099
|11
|Луганська
|8 219
|9 120
|12
|Львівська
|8 157
|9 043
|13
|Миколаївська
|8 252
|9 145
|14
|Одеська
|8 255
|9 150
|15
|Полтавська
|8 225
|9 107
|16
|Рівненська
|8 222
|9 110
|17
|Сумська
|8 360
|9 250
|18
|Тернопільська
|8 239
|9 125
|19
|Харківська
|8 337
|9 231
|20
|Херсонська
|8 244
|9 139
|21
|Хмельницька
|8 224
|9 106
|22
|Черкаська
|8 244
|9 137
|23
|Чернівецька
|8 267
|9 160
|24
|Чернігівська
|8 202
|9 084
Раніше «Термінал» писав, що Україна збільшила імпорт газу на 60%.