Техас отказался ограничивать добычу нефти

Обновлено: Май 06, 2020. Тэги: , ,

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. На заседании два из трех членов регулятора, включая председателя Уэйна Кристиана, проголосовали против этого. За сокращение проголосовал Райан Ситтон.

«Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству самим решать, какой уровень сокращения производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм нестабильного рынка»,— приводит пресс-служба комиссии слова господина Кристиана, пишет «Коммерсант».

Господин Ситтон в Twitter выразил мнение, что работе комиссии помешала политика. Он считает, что если не снизить мировую добычу на 20 млн баррелей в сутки, то в дальнейшем придется сокращать ее на 30 млн.

С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го. Некоторые страны, не входящие в сделку, также сообщали о планах сократить добычу. В США власти говорили, что к концу 2020 года объем снизится на 2 млн баррелей по рыночным причинам.

Ранее «Терминал» писал, США согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250.000 баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике внести вклад в глобальное сокращение производства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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