Україна збільшила імпорт газу на 60%

В січні-квітні 2020 року загальні надходження природного газу з країн ЄС склали 3,9 млрд куб. м, що на 1,4 млрд куб. м, або на 59%, більше ніж за аналогічний період минулого року. Це також на 26% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

За перші чотири місяці 2020 року імпорт із Словаччини склав 2,4 млрд куб. м (+91% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 0,9 млрд куб. м (+26%), із Польщі – 0,6 млрд куб. м (+28%). Зауважимо, що зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс, який вперше став доступний з початком цього року – 0,38 млрд куб. м.

Зокрема, за оперативними даними ТОВ «Оператор ГТС України» в квітні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 1 млрд 131 млн куб. м природного газу. Це майже на четверту частину (на 255 млн куб. м) перевищує імпортні обсяги квітня 2019 року.

Таке збільшення надходжень газу з країн ЄС пояснюється, в тому числі, зростанням попиту на нову послугу short–haul, яку Оператор ГТС України впровадив з початком 2020 року. За квітень місяць по short-haul до України надійшло 264 млн куб. м газу ( з Угорщини – 64%, з Польщі – 21%, зі Словаччини – 15%). Варто зазначити, що всі ці обсяги трейдери направили для зберігання в українських ПСГ в режимі «митного складу».

Станом на сьогодні блакитне паливо надходять виключно з країн Європейського Союзу, Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

Читайте в «Терміналі», в квітні 2020 року Оператор ГТС протранспортував 4,4 млрд куб. м природного газу до країн ЄС та Молдови.