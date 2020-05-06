«Укргидроэнерго» может сократить производство электроэнергии на 50%

Производство электрической энергии ЧАО «Укргидроэнерго» из-за маловодности украинских рек по итогам 2020 года может снизиться почти на 50% по сравнению со средним показателем по предыдущим годам. Об этом генеральный директор компании Игорь Сирота заявил во вторник во время «круглого стола», посвященного проблемам в электроэнергетике.

Передает БизнесЦензор.

«Сегодня в Украине сложилась историческая ситуация с маловодностью в наших реках. За 140 лет такой ситуации у нас не было. Это конечно влияет на работу нашей компании – среднестатистически в предыдущие годы мы производили 10,5 млрд кВт-ч, на этот год у нас будет максимум 5,2 млрд кВт-ч», – сказал Сирота.

Глава компании подчеркнул, что речь идет о производстве электроэнергии на балансирующих мощностях, необходимых при регулировании энергосистемы.

Сирота также заявил, что поскольку данное снижение производства негативно отразится на финансовых показателях компании, которая в настоящее время реализует проект строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС, необходимо изменить для «Укргидроэнерго» механизм ПСО снизив долю продажи по спецобязательствам произведенной предприятием электроэнергии с 35% до 20%.

Ранее «Терминал» сообщал, что Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины.