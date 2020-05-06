«Укргидроэнерго» может сократить производство электроэнергии на 50%

Обновлено: Май 06, 2020. Тэги: ,

«Укргидроэнерго» может сократить производство электроэнергии на 50%

Производство электрической энергии ЧАО «Укргидроэнерго» из-за маловодности украинских рек по итогам 2020 года может снизиться почти на 50% по сравнению со средним показателем по предыдущим годам. Об этом генеральный директор компании Игорь Сирота заявил во вторник во время «круглого стола», посвященного проблемам в электроэнергетике.

 Передает БизнесЦензор.

«Сегодня в Украине сложилась историческая ситуация с маловодностью в наших реках. За 140 лет такой ситуации у нас не было. Это конечно влияет на работу нашей компании – среднестатистически в предыдущие годы мы производили 10,5 млрд кВт-ч, на этот год у нас будет максимум 5,2 млрд кВт-ч», – сказал Сирота.

Глава компании подчеркнул, что речь идет о производстве электроэнергии на балансирующих мощностях, необходимых при регулировании энергосистемы.

Сирота также заявил, что поскольку данное снижение производства негативно отразится на финансовых показателях компании, которая в настоящее время реализует проект строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС, необходимо изменить для «Укргидроэнерго» механизм ПСО снизив долю продажи по спецобязательствам произведенной предприятием электроэнергии с 35% до 20%.

Ранее «Терминал» сообщал, что Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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