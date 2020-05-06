Уряд направить дивіденди Нафтогазу на «Велике будівництво» та осучаснення приймальних відділень — прем’єр-міністр

Уряд запускає проект по будівництву та реконструкції 210 приймальних відділень по всій Україні на суму щонайменше 6 млрд грн, зокрема, за рахунок коштів НАК «Нафтогаз України». Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Уряду у середу, 6 травня.

Інформує Урядовий портал.

«Частина коштів, отримана від нашого найбільшого платника податків НАК «Нафтогаз», піде на будівництво та реконструкцію приймальних відділень по всій Україні. Ми говоримо про проект на суму щонайменше 6 млрд грн», — зазначив прем’єр-міністр.

Раніше «Термінал» писав, що слухання з питань розміру компенсації за кримські активи «Нафтогазу» відбудуться у травні 2020 року у Гаазі.