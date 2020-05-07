2020-05-07: Brent торгуется выше $29 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 29,83 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,15 доллара за баррель, прибавив 0,67%.

По информации «Investing.com», стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составила $29,79 за баррель, что на $0,07 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $1,25 (4%) — до $29,72 за баррель.

Фьючерс на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,15 (0,63%) — до $24,14 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,99 за баррель, опустившись на $0,57 (2,3%).

Минэнерго США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов — на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

«Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до $38-39 за баррель к концу года», — пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia.

Между тем они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 6,1 млн баррелей.