2020-05-07: Донецкая область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

7 мая 2020 года в Донецкой области отмечалось снижение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Донецкая область занимает предпоследнее место с конца по стоимости на этот вид топлива на заправках, опередив лишь Луганскую область.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Сумской (20,28 грн/л), Черниговской (20,29 грн/л) и Волынской (20,36 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 30 коп/л и сегодня составляет – 21,89 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе7 апреля (24,14).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (17.39)

Укрнафта (20.0)

Авиас Плюс (20.00)

BVS (20.89)

Formula (20.95)

Протех (21.0)

Донбасснефтепродукт (21.55)

Параллель (21.98)

ROUTE 20 (22.82)

ОККО (23.49)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 17,39 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.