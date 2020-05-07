2020-05-07: На АЗС на 2-3 коп снизились цены на светлые бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.18% (-4.0 коп/л) до 20.96 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.12% (-3.0 коп/л) до 22.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-3.0 коп/л) до 21.71 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 мая 2020 г. подешевел на 0.33% (-3.0 коп/л) до 8.45 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.96 16.45 -0.18 -1.55 Бензин А-95 евро 22.49 16.45 -0.12 -1.25 Дизельное топливо Евро 21.71 15.50 -0.15 -1.55 Сжиженный газ 8.45 6.45 -0.33 -3.34

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua