2020-05-07: На АЗС на 2-3 коп снизились цены на светлые бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.18% (-4.0 коп/л) до 20.96 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.12% (-3.0 коп/л) до 22.49 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-3.0 коп/л) до 21.71 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 мая 2020 г. подешевел на 0.33% (-3.0 коп/л) до 8.45 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.96
|16.45
|-0.18
|-1.55
|Бензин А-95 евро
|22.49
|16.45
|-0.12
|-1.25
|Дизельное топливо Евро
|21.71
|15.50
|-0.15
|-1.55
|Сжиженный газ
|8.45
|6.45
|-0.33
|-3.34
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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