Цены на нефть ускорили рост на данных об увеличении китайского импорта.

Передает Интерфакс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 по Киеву составила $31,55 за баррель, что на $1,83 (6,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $2,11 (8,8%) — до $26,10 за баррель.

Китайский импорт нефти в апреле составил 10,42 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 9,68 млн б/с в марте, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР. Однако в годовом выражении показатель упал на 7,5%.

Ранее «Терминал» писал о том, что цена на российский Urals упала почти в 4 раза.