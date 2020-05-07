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Донбасенерго в квітні збільшило виплати до бюджету майже в 2 рази

Обновлено: Май 07, 2020. Тэги: ,

Донбасенерго в квітні збільшило виплати до бюджету майже в 2 рази

«Донбасенерго» до державного та місцевих бюджетів перерахувало податків та інших обов’язкових платежів у сумі 63,9 млн грн, що на 27,9 млн грн, або 77,7 % перевищує відповідний показник 2019 р.

Про це йдеться на сайті підприємства.

До державного бюджету перераховано 54,8 млн грн (ПДВ, авансові платежі з екологічного податку, а також збору за спеціальне використання водних ресурсів, інші податки загальнодержавного рівня), до місцевого бюджету Донецької області – 0,3 млн грн (земельний податок, податок на нерухоме майно та ін.).

Також «Донбасенерго» як виробник електричної енергії перерахувало 8,8 млн грн акцизного податку, який становить 3,2 % з кожної 1 грн/кВт*год виробленої електричної енергії.

Читайте в «Терміналі» ще, ПАТ «Донбасенерго» звернулося до міністра енергетики та захисту довкілля, голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А. Геруса, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг В. В. Тарасюка з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на ринку електроенергії України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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