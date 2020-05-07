Донбасенерго в квітні збільшило виплати до бюджету майже в 2 рази

«Донбасенерго» до державного та місцевих бюджетів перерахувало податків та інших обов’язкових платежів у сумі 63,9 млн грн, що на 27,9 млн грн, або 77,7 % перевищує відповідний показник 2019 р.

Про це йдеться на сайті підприємства.

До державного бюджету перераховано 54,8 млн грн (ПДВ, авансові платежі з екологічного податку, а також збору за спеціальне використання водних ресурсів, інші податки загальнодержавного рівня), до місцевого бюджету Донецької області – 0,3 млн грн (земельний податок, податок на нерухоме майно та ін.).

Також «Донбасенерго» як виробник електричної енергії перерахувало 8,8 млн грн акцизного податку, який становить 3,2 % з кожної 1 грн/кВт*год виробленої електричної енергії.

Читайте в «Терміналі» ще, ПАТ «Донбасенерго» звернулося до міністра енергетики та захисту довкілля, голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А. Геруса, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг В. В. Тарасюка з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на ринку електроенергії України.