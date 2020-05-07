ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Минэкоэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков АЭС Украины в пользу увеличения объемов закупки э./э у частных компаний.

Передает Энергореформа.

«Должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний», — сообщается на сайте ведомства 7 мая.

В связи с этим, как отмечают в ГБР, происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, «убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства».

Ранее «Терминал» сообщал, что, по словам Буславец, временная остановка АЭС — обычная практика.