Нафтогаз придбав 200 тонн гуманітарної допомоги

Літаки Ан-225 «Мрія» та Ан-22 «Антей» (ДП «Антонов») на замовлення Групи Нафтогаз доставили в Україну понад 140 тонн медичного обладнання та засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) для медичних закладів.

Весь вантаж безкоштовно розподілять між медичними закладами в координації з МОЗ та керівництвом областей, пише пресслужба «Нафтогазу».

Мова йде про 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентгенапаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв загальною вартістю близько півмільярда грн.

«Наші спільні зусилля і єдність у боротьбі з коронавірусною інфекцією дають свої результати. Сьогодні в Україні десь в 20 разів менше випадків захворювання, ніж в Іспанії, і в 12 разів менше, ніж в Росії. По-перше, ми дуже вчасно запровадили карантинні заходи і не допустили перевантаження лікарень. Спільно з партнерами ми доклали максимальні зусилля, щоб забезпечити медзаклади засобами індивідуального захисту і обладнанням. Проте ризик нових спалахів залишається, тому Президент України Володимир Зеленський наголошує і вимагає аби робота по забезпеченню закладів охорони здоров’я засобами захисту та обладнанням продовжувалася щодня, і щоб формувалися необхідні резерви», — сказала заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська.

«Група Нафтогаз з початку карантину придбала найрізноманітніші засоби захисту більш ніж на 12 млн грн. Та цією допомогою ми не обмежилися. Зважаючи на обсяги необхідної сертифікованої продукції та брак часу, на жаль, ми не мали можливості придбати її в українських виробників. Тож звернулись до наших партнерів — китайських державних корпорацій, посольства КНР в Україні, і домовитись про постачання партії загальною вартістю приблизно півмільярда гривень. Два літака цієї партії вже прибули до України: перший — «Антей», другий — «Мрія», третій ми очікуємо до кінця цього місяця. Основний вантаж — захисні костюми — прибув сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що разом з партнером – Міністерством охорони здоров’я, ми зможемо ефективно і швидко доставити його саме в ті лікарні, що були визначені міністерством», — розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.