Ольга Буславець: Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ

Обновлено: Май 07, 2020. Тэги: , ,

Ольга Буславець: Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Ольга Буславець поінформувала колегу, що Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ і найближчим часом Прем’єр-міністром України буде завершено дискусію з інвесторами в цей сектор, щоб заключити меморандум про зміну умов підтримки ВДЕ на добровільних засадах. «Ми як держава зробимо все можливе, щоб досягти компромісних рішень з цього питання і підтвердити статус країни, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами», — підкреслила в.о. міністра.

«Термінал» писав, Мінекоенерго підготувало пропозиції щодо змін законодавства у сфері розвитку альтернативних джерел енергії, оскільки суттєве збільшення встановленої потужності об’єктів відновлюваної енергетики в рамках моделі підтримки за «зеленим» тарифом у 2019 році створило низку економічних і технічних викликів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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