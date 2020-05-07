Ольга Буславець: Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля.

Про це пише пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Ольга Буславець поінформувала колегу, що Мінекоенерго планує запустити аукціони ВДЕ і найближчим часом Прем’єр-міністром України буде завершено дискусію з інвесторами в цей сектор, щоб заключити меморандум про зміну умов підтримки ВДЕ на добровільних засадах. «Ми як держава зробимо все можливе, щоб досягти компромісних рішень з цього питання і підтвердити статус країни, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами», — підкреслила в.о. міністра.

«Термінал» писав, Мінекоенерго підготувало пропозиції щодо змін законодавства у сфері розвитку альтернативних джерел енергії, оскільки суттєве збільшення встановленої потужності об’єктів відновлюваної енергетики в рамках моделі підтримки за «зеленим» тарифом у 2019 році створило низку економічних і технічних викликів.

