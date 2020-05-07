Оператори ГРМ зазнали збитків на 1,2 млрд грн

Обновлено: Май 07, 2020. Тэги: , , ,

Оператори ГРМ зазнали збитків на 1,2 млрд грн

Газорозподільні компанії в період з січня по квітень 2020 року зазнали збитків на суму 1,2 млрд грн.

Про це написала пресслужба РГК.

Збиткові тарифи на розподіл (доставку) газу, встановлені НКРЕКУ на перше півріччя поточного року, дозволяють профінансувати тільки 70% собівартості послуги доставки газу, пише пресслужба.

Наприкінці 2019 року НКРЕКП затвердила двоетапне приведення тарифів на доставку газу до економічно-обґрунтованого рівня: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тому Держрегулятор встановив свідомо збитковий рівень тарифу на першу половину 2020 року.

Компенсація збитків Операторам ГРМ запланована тільки в другому півріччі цього року. Тарифи на доставку (розподіл) газу, що діють з січня по червень 2020 року, не покривають третини поточних витрат операторів ГРМ, що працюють під брендом РГК. Тільки за чотири місяці (січень — квітень) поточного року це призвело до збитків газорозподільних компаній на суму 1,2 млрд грн.

Ситуацію ускладнили неплатежі клієнтів, коли в умовах карантину Оператори недоотримали за свої послуги 500 млн грн. Всі кошти, отримані за доставку газу, оператори ГРМ використовують на пріоритетні в умовах карантину напрямки: роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників.

Раніше «Термінал» писав, «Регіональна газова компанія» (РГК) напередодні старту опалювального сезону закликає НКРЕКП, переглянути для операторів газорозподільних мереж (ГРМ) тарифи на послуги з розподілу природного газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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