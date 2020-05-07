Споживання електроенергії у квітні знизилось на 11% порівняно з березнем

За оперативними даними, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно з березнем цього ж року на 11% і становить 9028 млн кВт∙год, а порівняно з квітнем 2019 р. – зменшилось на майже 8%.

При цьому зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів, пише пресслужба «Укренерго».



Порівняно з квітнем 2019 р. найбільший спад споживання демонструє машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки ( по -12%). Населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 р.

Основними чинниками зниження споживання є сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємства, середнього та малого бізнесу, а також сфери послуг.

Водночас, аналіз споживання 2019 р. показує, що тенденція до суттєвого подальшого зниження споживання стосується в основному населення та комунально-побутової групи споживачів. Решта секторів економіки знижували чи збільшували своє споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями зберігатиметься до моменту завершення карантину.

«Термінал» писав, в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».