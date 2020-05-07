Споживання електроенергії у квітні знизилось на 11% порівняно з березнем

Обновлено: Май 07, 2020. Тэги: ,

Споживання електроенергії у квітні знизилось на 11% порівняно з березнем

За оперативними даними, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно з березнем цього ж року на 11% і становить 9028 млн кВт∙год, а порівняно з квітнем 2019 р. зменшилось на майже 8%.

При цьому зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів, пише пресслужба «Укренерго».

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Порівняно з квітнем 2019 р. найбільший спад споживання демонструє машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки ( по -12%). Населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 р.

Основними чинниками зниження споживання є сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємства, середнього та малого бізнесу, а також сфери послуг.

Водночас, аналіз споживання 2019 р. показує, що тенденція до суттєвого подальшого зниження споживання стосується в основному населення та комунально-побутової групи споживачів. Решта секторів економіки знижували чи збільшували своє споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями зберігатиметься до моменту завершення карантину.

«Термінал» писав, в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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