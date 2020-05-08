2020-05-08: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-08: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 29,87 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,39%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 23,97 доллара за баррель, прибавив 1,78%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса, пишет «Investing.com».

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск составляет $29,94 за баррель, что на $0,48 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,49 (2,0%) — до $24,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI — на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав, таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года — 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

«Траектория глобального спроса на нефть улучшается, и спрос может превысить предложение к началу июня», — отмечает аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри.

Эксперты Standard Chartered (LON:STAN) ожидают, что баланс на нефтяном рынке восстановится в июле, после чего спрос будет превышать предложение до конца года.

«Комбинация сокращения добычи и оптимизма в отношении спроса поддерживают цены на нефть в данный момент», — сказал аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Тем не менее, по его словам, оптимизм в отношении спроса может оказаться безосновательным, и остается риск, что запасы продолжат расти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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