Імпортний газ для України за місяць подешевшав на 20%

Середня ціна імпортного газу в Україні у квітні знизилася на 20% і становила 122,55 дол. за 1 тис. куб. м.

Інформує сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

«Державною митною службою України обчислено середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 01.04.2020 по 30.04.2020, яка становить 3318,6174 грн. або 122,5459 доларів США за 1 тис. куб. м», — їдеться у повідомленні.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Україна збільшила імпорт газу на 60%.