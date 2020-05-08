Мінекоенерго пропонує знизити частку продажу «Енергоатомом» електроенергії за ПСО до 80%

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: ,

Мінекоенерго пропонує знизити частку продажу «Енергоатомом» електроенергії за ПСО до 80%

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує знизити для «Енергоатому» частку продажу в рамках публічних спеціальних зобов’язань виробленої компанією електроенергії до 80% з діючих 85%.

Про це під час селекторної наради у Мінекоенерго сказав заступник міністра Юрій Бойко.

Частку електричної енергії, яку по ПСО реалізує ПрАТ «Укргідроенерго», пропонується залишити на рівні 35%, однак планується виключити із зобов’язань гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС).

Також пропонується дозволити держпідприємству «Гарантований покупець» продавати нереалізовані для потреб населення обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами.

Раніше т.в.о. гендиректора ДП НАЕК «Енергоатом» Петро Котін сказав, що підприємство підтримує антикризові заходи уряду щодо врегулювання ситуації на ринку електричної енергії й готовий виконати прогнозний енергобаланс.

Читайте в «Терміналі» ще, населення отримуватиме електричну енергію за незмінною ціною — Буславець.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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