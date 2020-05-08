Мінекоенерго пропонує знизити частку продажу «Енергоатомом» електроенергії за ПСО до 80%

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує знизити для «Енергоатому» частку продажу в рамках публічних спеціальних зобов’язань виробленої компанією електроенергії до 80% з діючих 85%.

Про це під час селекторної наради у Мінекоенерго сказав заступник міністра Юрій Бойко.

Частку електричної енергії, яку по ПСО реалізує ПрАТ «Укргідроенерго», пропонується залишити на рівні 35%, однак планується виключити із зобов’язань гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС).

Також пропонується дозволити держпідприємству «Гарантований покупець» продавати нереалізовані для потреб населення обсяги електричної енергії за двосторонніми договорами.

Раніше т.в.о. гендиректора ДП НАЕК «Енергоатом» Петро Котін сказав, що підприємство підтримує антикризові заходи уряду щодо врегулювання ситуації на ринку електричної енергії й готовий виконати прогнозний енергобаланс.

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