Населення отримуватиме електричну енергію за незмінною ціною — Буславець

Тариф для населення залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним.

Про це під час селекторної наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу сказала в.о. міністра Ольга Буславець.

«Тариф для населення у нас залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним, і не потрібно турбувати населення. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною», — сказала вона.

Згодом керівниця Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища піддала критиці ПАТ «Центренерго», яке включило в роботу газомазутний блок.

«Яка логіка включення в роботу газомазутних блоків, коли у нас профіцит вугілля — як на станції, так і на складах шахт? Яке економічне обґрунтування ви маєте?» — запитала Буславець, реагуючи на повідомлення представника «Центренерго», що компанія включила в роботу блок №5 Трипільської ТЕС на підставі розрахунків, які показують позитивний економічний ефект через низькі ціни на газ. Буславець попросила надати міністерству ці розрахунки.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».

