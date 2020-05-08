Населення отримуватиме електричну енергію за незмінною ціною — Буславець

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

Населення отримуватиме електричну енергію за незмінною ціною — Буславець

Тариф для населення залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним.

Про це під час селекторної наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу сказала в.о. міністра Ольга Буславець.

«Тариф для населення у нас залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним, і не потрібно турбувати населення. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною», — сказала вона.

Згодом керівниця Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища  піддала критиці ПАТ «Центренерго», яке включило в роботу газомазутний блок.

«Яка логіка включення в роботу газомазутних блоків, коли у нас профіцит вугілля — як на станції, так і на складах шахт? Яке економічне обґрунтування ви маєте?» — запитала Буславець, реагуючи на повідомлення представника «Центренерго», що компанія включила в роботу блок №5 Трипільської ТЕС на підставі розрахунків, які показують позитивний економічний ефект через низькі ціни на газ. Буславець попросила надати міністерству ці розрахунки.

«Термінал» писав, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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