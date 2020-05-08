Ольга Буславець провела перемовини з представниками Світового банку щодо реформування енергетичного сектору України

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець провела відеоконференцію з представниками Світового банку, під час якої сторони обмінялися думками щодо напрямів подальшого співробітництва.

Інформує Урядовий портал.

Ольга Буславець поінформувала про невідкладні заходи, які вживають Уряд та Міністерство, щоб стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі. Також вона розповіла про переговори з інвесторами в ВДЕ, мета яких — укладання добровільних меморандумів, що дозволить збалансувати систему підтримки за «зеленим» тарифом.

Своєю чергою, представники Світового Банку надали пораду щодо відтермінування створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего.

Сторони також говорили про реформування вугільної галузі, перспективні напрями інвестицій, стан реалізації проектів Світового банку в Україні і нові напрями співробітництва.

Раніше «Термінал» писав, що, за словами Зеленського, в Україні одні з кращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику.