Ольга Буславець провела перемовини з представниками Світового банку щодо реформування енергетичного сектору України

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

Ольга Буславець провела перемовини з представниками Світового банку щодо реформування енергетичного сектору України

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець провела відеоконференцію з представниками Світового банку, під час якої сторони обмінялися думками щодо напрямів подальшого співробітництва.

Інформує Урядовий портал.

Ольга Буславець поінформувала про невідкладні заходи, які вживають Уряд та Міністерство, щоб стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі. Також вона розповіла про переговори з інвесторами в ВДЕ, мета яких — укладання добровільних меморандумів, що дозволить збалансувати систему підтримки за «зеленим» тарифом.

Своєю чергою, представники Світового Банку надали пораду щодо відтермінування створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего.

Сторони також говорили про реформування вугільної галузі, перспективні напрями інвестицій, стан реалізації проектів Світового банку в Україні і нові напрями співробітництва.

Раніше «Термінал» писав, що, за словами Зеленського, в Україні одні з кращих умов в світі для інвестування в зелену енергетику.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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