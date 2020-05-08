Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Блумберг.

Повышение цен осуществлено за счет снижения скидок на поставки нефти. «Саудовская Аравия сократила дисконты по нефти, стремясь поддержать рынок», — пишет агентство.

По данным Блумберга, крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В апреле Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию цен на свою нефть с поставкой в мае, так как ждала итогов заседания ОПЕК+ по новой сделке о сокращении добычи. Однако даже после удачного заседания компания все равно объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично — в Европу, оставив неизменным прайсинг марки Arab Light для европейского рынка. В то же время Aramco подняла тогда цены для США.

«Терминал» писал, Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.