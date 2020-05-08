Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на июнь, повысив их по большинству сортов для Азии.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на  агентство Блумберг.

Повышение цен осуществлено за счет снижения скидок на поставки нефти. «Саудовская Аравия сократила дисконты по нефти, стремясь поддержать рынок», — пишет агентство.

По данным Блумберга, крупнейший мировой экспортер нефти также повысил цены на все поставки для Европы и США на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В апреле Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию цен на свою нефть с поставкой в мае, так как ждала итогов заседания ОПЕК+ по новой сделке о сокращении добычи. Однако даже после удачного заседания компания все равно объявила о скидках на нефть с поставкой в Азию и частично — в Европу, оставив неизменным прайсинг марки Arab Light для европейского рынка. В то же время Aramco подняла тогда цены для США.

«Терминал» писал, Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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