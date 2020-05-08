Ще 40 млн грн «теплих кредитів» видано банками населенню та ОСББ на енергоефективні цілі

Державна програма «теплих кредитів» діє для всіх охочих заощаджувати та менше сплачувати за комунальні платіжки.

Так, із 27 по 30 квітня ц.р. державні банки видали більше 40 млн грн «теплих кредитів» для населення та ОСББ, які планують енергоефективні заходи у цьому році, повідомила пресслужба Держенергоефективності.

Зокрема, за тиждень програмою скористалося 353 домогосподарства та 80 ОСББ, залучивши:

- 27 млн грн – на утеплення багатоповерхівок;

- 13,6 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках;

- 320 тис. грн – на твердопаливні котли.

Учасники програми зможуть отримати відшкодування від 20% до 70% суми «теплого кредиту» в залежності від напряму програми, зменшити витрати на комунальні послуги та покращити комфорт у своїх оселях.

У цьому році, як і в попередні роки, «теплі кредити» готові надавати такі банки, як Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, враховуючи умови карантину та дистанційні канали обслуговування.

Тож, робіть вибір на користь енергоефективності, плануйте необхідні заходи у цьому році для Вашого будинку та користуйтеся державним співфінансуванням.

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