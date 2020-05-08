Ще 40 млн грн «теплих кредитів» видано банками населенню та ОСББ на енергоефективні цілі

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: ,

Ще 40 млн грн «теплих кредитів» видано банками населенню та ОСББ на енергоефективні цілі

Державна програма «теплих кредитів» діє для всіх охочих заощаджувати та менше сплачувати за комунальні платіжки.

Так, із 27 по 30 квітня ц.р. державні банки видали більше 40 млн грн «теплих кредитів» для населення та ОСББ, які планують енергоефективні заходи у цьому році, повідомила пресслужба Держенергоефективності.

Зокрема, за тиждень програмою скористалося 353 домогосподарства та 80 ОСББ, залучивши:

- 27 млн грн – на утеплення багатоповерхівок;

- 13,6 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках;

- 320 тис. грн – на твердопаливні котли.

Учасники програми зможуть отримати відшкодування від 20% до 70% суми «теплого кредиту» в залежності від напряму програми, зменшити витрати на комунальні послуги та покращити комфорт у своїх оселях.

У цьому році, як і в попередні роки, «теплі кредити» готові надавати такі банки, як Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, враховуючи умови карантину та дистанційні канали обслуговування.

Тож, робіть вибір на користь енергоефективності, плануйте необхідні заходи у цьому році для Вашого будинку та користуйтеся державним співфінансуванням.

Читайте в «Терміналі» ще, «теплі кредити» — 2020: розпочато запуск програми.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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