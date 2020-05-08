У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%, нерезидентами – на 162%.

Повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019-го.

Суттєвий внесок в наповнення вітчизняних газосховищ роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн куб. м газу (24% від загального обсягу закачування). Це на 162% вище за показник минулого року.

Цю позитивну для українських ПСГ та ГТС динаміку можна пояснити трьома ключовими чинниками: високим рівнем завантаження європейських газосховищ, зниженням ціни на газ на світовому ринку та вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні. Отже, європейські гравці все частіше обирають українські ПСГ для сезонного зберігання природного газу.

На 01.05.2020 нерезиденти зберігали в режимі «Митний склад» 1 173 млн куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям, збільшився в 5,5 разів.

Суттєво – в 6,7 разів — збільшилися і запаси резидентів. На 1 травня поточного року вони зберігали в режимі «Митний склад» 1 197 млн куб. м.

Для транспортування газу до українських ПСГ іноземні трейдери все частіше використовують послугу потужності з обмеженнями в точках входу/виходу до/з ГТС (продукт «short haul», який дає змогу отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу).

У лютому 2020 року за цими тарифами компанії-нерезиденти протранспортували до ПСГ 15 млн куб. м газу, у березні — 59 млн куб. м, а у квітні — 225 млн куб. м.

На сьогодні послуги українських ПСГ використовують компанії з Австрії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Франції та Швейцарії.

Раніше «Термінал» писав, що в українських підземних сховищах накопичилась рекордна кількість газу.