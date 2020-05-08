У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%

У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ збільшилося на 33%, нерезидентами – на 162%.

Повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019-го.

Суттєвий внесок в наповнення вітчизняних газосховищ роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн куб. м газу (24% від загального обсягу закачування). Це на 162% вище за показник минулого року.

Цю позитивну для українських ПСГ та ГТС динаміку можна пояснити трьома ключовими чинниками:  високим рівнем завантаження європейських газосховищ, зниженням ціни на газ на світовому ринку та вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні. Отже, європейські гравці все частіше обирають українські ПСГ для сезонного зберігання природного газу.

На 01.05.2020 нерезиденти зберігали в режимі «Митний склад» 1 173 млн куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям, збільшився в 5,5 разів.

Суттєво – в 6,7 разів — збільшилися і запаси резидентів. На 1 травня поточного року вони зберігали в режимі «Митний склад» 1 197 млн куб. м.

Для транспортування газу до українських ПСГ іноземні трейдери все частіше використовують послугу потужності з обмеженнями в точках входу/виходу до/з ГТС (продукт «short haul», який дає змогу отримувати знижку на транспортування між визначеними міждержавними точками входу та виходу).

У лютому 2020 року за цими тарифами компанії-нерезиденти протранспортували до ПСГ 15 млн куб. м газу, у березні — 59 млн куб. м, а у квітні  — 225 млн куб. м.

На сьогодні послуги українських ПСГ використовують компанії з Австрії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Франції та Швейцарії.

Раніше «Термінал» писав, що в українських підземних сховищах накопичилась рекордна кількість газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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