Укргазвидобування підтвердило акредитацію ще чотирьох лабораторій

Чотири лабораторії з контролю за якістю газу та нафтопродуктів отримали атестат про акредитацію у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) та ILAC MRA на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», який засвідчує компетентність, об’єктивність, незалежність та неупередженість їх роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це означає, що відтепер усі виробничі підрозділи АТ «Укргазвидобування» мають свої акредитовані лабораторії, що дозволяє здійснювати повний спектр випробувань нафтогазової сировини та продуктів нафтопереробки як для власних потреб, так і для сторонніх замовників.

Відповідно до галузі акредитації, лабораторії надають послуги з:

- перевірки якості скрапленого газу – лабораторії ТЦСК Базилівщина та Юліївського ВПГ,

- перевірки якості скрапленого газу і природнього газу – лабораторії Яблунівського ВПГ і Тимофіївсьгого ВПГ,

- перевірки якості нафти, газового конденсату, мазуту, автомобільних бензинів, дизельного палива, газу скрапленого – лабораторія Шебелинського ВПГКН (акредитована з 2017 року).

«Контроль якості нафтопродуктів – один з наших ключових пріоритетів, – коментує Сергій Федоренко, директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування». – За останні кілька років ми інвестували в оснащення лабораторій майже 100 млн гривень. Акредитація наших випробувальних лабораторій – це підтвердження найвищого національного статусу у питаннях якості нафтопродуктів і гарантія якості пального під брендом Shebel для наших споживачів».