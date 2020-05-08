Укргазвидобування підтвердило акредитацію ще чотирьох лабораторій

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

Укргазвидобування підтвердило акредитацію ще чотирьох лабораторій

Чотири лабораторії з контролю за якістю газу та нафтопродуктів отримали атестат про акредитацію у Національному агентстві з акредитації України (НААУ) та ILAC MRA на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», який засвідчує компетентність, об’єктивність, незалежність та неупередженість їх роботи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це означає, що відтепер усі виробничі підрозділи АТ «Укргазвидобування» мають свої акредитовані лабораторії, що дозволяє здійснювати повний спектр випробувань нафтогазової сировини та продуктів нафтопереробки як для власних потреб, так і для сторонніх замовників.

Відповідно до галузі акредитації, лабораторії надають послуги з:

  • - перевірки якості скрапленого газу – лабораторії ТЦСК Базилівщина та Юліївського ВПГ,
  • - перевірки якості скрапленого газу і природнього газу – лабораторії Яблунівського ВПГ і Тимофіївсьгого ВПГ,
  • - перевірки якості нафти, газового конденсату, мазуту, автомобільних бензинів, дизельного палива, газу скрапленого – лабораторія Шебелинського ВПГКН (акредитована з 2017 року).

«Контроль якості нафтопродуктів – один з наших ключових пріоритетів, – коментує Сергій Федоренко, директор з комерційних питань АТ «Укргазвидобування». – За останні кілька років ми інвестували в оснащення лабораторій майже 100 млн гривень. Акредитація наших випробувальних лабораторій – це підтвердження найвищого національного статусу у питаннях якості нафтопродуктів і гарантія якості пального під брендом Shebel для наших споживачів».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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