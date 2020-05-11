202-05-11: Нефть Brent торгуется выше $30 за баррель

Обновлено: Май 11, 2020. Тэги: , , , , ,

202-05-11: Нефть Brent торгуется выше $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 30,47 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 9:28, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,61%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,23 доллара за баррель, потеряв 2,06%.

«Терминал» писал, избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК.

Ранее «Терминал» писал, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 33,04 доллара за баррель с прежних 43,3 доллара, а на 2021 год прогноз ухудшен до 45,62 доллара за баррель с 55,36 доллара за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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