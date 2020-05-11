202-05-11: Нефть Brent торгуется выше $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 30,47 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 9:28, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,61%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,23 доллара за баррель, потеряв 2,06%.

«Терминал» писал, избыток нефти в мире ежедневно может превышать 14 миллионов баррелей – генсек ОПЕК.

Ранее «Терминал» писал, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 33,04 доллара за баррель с прежних 43,3 доллара, а на 2021 год прогноз ухудшен до 45,62 доллара за баррель с 55,36 доллара за баррель.