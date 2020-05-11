Нафтогаз розділив газовий дивізіон на «видобувний» і «комерційний»

У межах трансформації Нафтогаз ліквідувала дивізіон «Інтегрований газовий бізнес» та натомість створила дивізіон «Розвідка та видобування» і дивізіон «Комерція».

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

«Розформування Інтегрованого газового дивізіону зумовлене необхідністю адаптувати структуру до нових ринкових умов і сфокусуватися на діяльності з реалізації газу кінцевим споживачам після скасування дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків) з 1 липня 2020 року. Серед основних функцій дивізіону «Комерція» – розвиток сегменту роздрібної торгівлі газом, розвиток трейдингової діяльності та побудова ефективних каналів реалізації природного газу. Дивізіон «Розвідка та видобування» відповідатиме за розвідку та видобування газу і рідких вуглеводнів, ефективні інвестиції та нарощування доведених запасів в портфелі Нафтогазу», — йдеться у повідомленні.

Створення двох нових дивізіонів є черговим кроком на шляху трансформації Групи Нафтогаз, зауважив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Дивізіон «Розвідка та видобування» очолив Олександр Романюк, який до цього обіймав посаду першого заступника генерального директора «Укргазвидобування». На новій посаді він відповідатиме за розробку стратегії та бізнес-плану дивізіону, затвердження інвестиційних проектів та бюджетів, управління операційною діяльністю видобувних підрозділів в рамках погодженої стратегії, бюджету та інвестиційного плану, призначення та звільнення працівників і питання охорони праці.

Генеральним директором АТ «Укргазвидобування», ключового видобувного активу Нафтогазу, призначено Олену Кобець. До цього вона протягом майже п’яти років очолювала юридичний напрям товариства як директор з правових питань та член правління.

На посаді генерального директора Олена Кобець нестиме відповідальність за, взаємодію з акціонерами та дотримання товариством юридичних та фіскальних законодавчих вимог, за дотримання вимог стандартів і процедур групи і авторизацію контрактів, забезпечувати функціонування корпоративного управління, здійснювати представництво АТ «Укргазвидобування» як юридичної особи.

«Відповідно до логіки трансформації, ключові стратегічні рішення щодо розвитку бізнесу прийматимуться на рівні дивізіонів, а операційну роботу буде зосереджено на рівні підприємств, де для цього є відповідна експертиза. Олександр Романюк уже зробив великий внесок у нарощення видобутку, технічне оновлення, перебудову процесів і боротьбу зі зловживаннями у видобувному блоці. Він знається на газовидобуванні і зможе далі ефективно його реформувати. Олена Кобець брала участь у трансформації корпоративних функцій та розробці і впровадженні стратегічних проектів. Певен, її досвід допоможе налагодити ефективну взаємодію директорів дивізіонів в рамках товариства», – резюмував Андрій Коболєв.

Керівника дивізіону «Комерція» буде призначено та представлено пізніше.

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