Рішення щодо Nord Stream 2 очікується до кінця травня – посол Мельник

Обновлено: Май 11, 2020. Тэги: , , ,

Рішення щодо Nord Stream 2 очікується до кінця травня – посол Мельник

Рішення незалежного німецького регулятора по розгляду клопотання компанії «Північний потік-2», який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС, очікується до кінця травня.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Він сказав, що ситуація така, що «завдяки, в першу чергу американським санкціям, будівництво цього газогону призупинено, можливо, і припинено назавжди».

«Але боротьба триває. Оскільки компанія «Північний потік-2» подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС», — уточнив Мельник.

Він наголосив, що «для нас такий крок, звичайно, був би надзвичайно невигідним».

«Оскільки намаганням європейських країн поставити «Газпром» у рівні умови з іншими постачальниками енергоносіїв у такий спосіб був би завданий значний, дошкульний удар. Станом на сьогодні зарано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган, але завдяки крокам, які здійснює і українська дипломатія спільно з «Нафтогазом», з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, виняток для «Північного потоку» все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року. Тобто нам залишилося чекати не так довго», — поінформував дипломат.

Мельник заявив, що вважає, що саме від того, яким буде це рішення, ми зможемо говорити і про те, наскільки щирою чи не щирою була позиція офіційного уряду.

«Оскільки від уряду ми мали завжди запевнення у тому, що незалежно від того, як буде просуватися цей проєкт, буде зроблено все, щоб законодавство ЄС було дотримано стосовно «Північного потоку-2», і для того, щоб (і це, до речі, для нас головне) інтереси України були максимальною мірою враховані», — уточнив Мельник.

Раніше «Терміналі» писав, уряд ФРН як і раніше позитивно ставиться до проекту Nord Stream 2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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