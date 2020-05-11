Рішення щодо Nord Stream 2 очікується до кінця травня – посол Мельник

Рішення незалежного німецького регулятора по розгляду клопотання компанії «Північний потік-2», який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС, очікується до кінця травня.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Він сказав, що ситуація така, що «завдяки, в першу чергу американським санкціям, будівництво цього газогону призупинено, можливо, і припинено назавжди».

«Але боротьба триває. Оскільки компанія «Північний потік-2» подала клопотання до незалежного німецького регулятора, який може надати цьому проєкту виключення з-під законодавства ЄС», — уточнив Мельник.

Він наголосив, що «для нас такий крок, звичайно, був би надзвичайно невигідним».

«Оскільки намаганням європейських країн поставити «Газпром» у рівні умови з іншими постачальниками енергоносіїв у такий спосіб був би завданий значний, дошкульний удар. Станом на сьогодні зарано говорити, яким буде рішення німецького агентства, оскільки це не уряд, а незалежний орган, але завдяки крокам, які здійснює і українська дипломатія спільно з «Нафтогазом», з нашими партнерами, ми можемо з певним оптимізмом говорити про те, що цей дозвіл, виняток для «Північного потоку» все-таки не буде наданий. Рішення очікується до кінця травня цього року. Тобто нам залишилося чекати не так довго», — поінформував дипломат.

Мельник заявив, що вважає, що саме від того, яким буде це рішення, ми зможемо говорити і про те, наскільки щирою чи не щирою була позиція офіційного уряду.

«Оскільки від уряду ми мали завжди запевнення у тому, що незалежно від того, як буде просуватися цей проєкт, буде зроблено все, щоб законодавство ЄС було дотримано стосовно «Північного потоку-2», і для того, щоб (і це, до речі, для нас головне) інтереси України були максимальною мірою враховані», — уточнив Мельник.

Раніше «Терміналі» писав, уряд ФРН як і раніше позитивно ставиться до проекту Nord Stream 2.