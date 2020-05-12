2020-05-12: Нефть Brent торгуется ниже $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 29,78 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,51%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,38 доллара за баррель, прибавив 0,99%.

Цены на нефть слабо поднимаются во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК, пишет «Investing.com».

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договорённости с клиентами. Представитель министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства — простимулировать другие страны-производители выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства. Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

«Заявление Эр-Рияда не смогло впечатлить рынки, поскольку ясно, что добыча сокращается из-за недостаточного спроса», — отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. «Если нет покупателей нефти, то у рынка нет причин радоваться снижению добычи», — цитирует эксперта MarketWatch.

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены недостатком мощностей нефтехранилищ и опасаются второй волны пандемии коронавируса, учитывая очередные скачки числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии в последние дни, говорят эксперты AxiCorp.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск составляет $29,78 за баррель, что на $0,15 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 11 мая, июльские фьючерсы подешевели на $1,34 (4,33%).

Фьючерс на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (1,16%) — до $24,42 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,6 (2,43%).