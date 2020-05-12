2020-05-12: В мелком опте бензины дорожают, а в рознице пока еще дешевеют

12 мая 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице пока еще цены снижаются.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.67% (9 коп/л) до 13.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.78% (11 коп/л) до 14.73 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.67% (9 коп/л) до 13.73 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 13.88 0.67 4.31 -12.14 Бензин А-95 евро 14.73 0.78 4.72 -10.70 Дизельное топливо евро 13.73 0.67 6.21 -11.54

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 20.79 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.62 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.79 16.45 -0.07 -1.17 Бензин А-95 евро 22.35 17.45 -0.04 -0.88 Дизельное топливо Евро 21.62 15.95 -0.04 -0.74 Сжиженный газ 8.43 6.45 0.15 -0.90

Для справки:

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