2020-05-12: В мелком опте бензины дорожают, а в рознице пока еще дешевеют

12 мая 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, а в рознице пока еще цены снижаются.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.67% (9 коп/л) до 13.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.78% (11 коп/л) до 14.73 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.67% (9 коп/л) до 13.73 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|13.88
|0.67
|4.31
|-12.14
|Бензин А-95 евро
|14.73
|0.78
|4.72
|-10.70
|Дизельное топливо евро
|13.73
|0.67
|6.21
|-11.54
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 20.79 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.62 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.79
|16.45
|-0.07
|-1.17
|Бензин А-95 евро
|22.35
|17.45
|-0.04
|-0.88
|Дизельное топливо Евро
|21.62
|15.95
|-0.04
|-0.74
|Сжиженный газ
|8.43
|6.45
|0.15
|-0.90
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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