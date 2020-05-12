2020-05-12: Винницкая область лидирует в снижении цен на ДТ

12 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех регионах. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Винницкой области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Винницкая область заняла 1-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (20,35 грн/л), Сумской (21,07 грн/л) и Херсонской (21,1грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Винницкой области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 20,35 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 3,1 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 апреля и составляла 23,45 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (16.38)

Mango (17.57)

Маркет (17.9)

БРСМ-Нафта (18.48)

NG company (18.5)

Chipo (18.8)

AMIC (19.74)

SUN OIL (19.99)

PRIME (20.5)

ANP (21.0)

Розничные цены на ДТ на заправках Винницкой области колебались в диапазоне от минимальных 15,95 грн/л. до максимальных 24,49 грн/л.