Буславець: Середню вартість електроенергії «Енергоатома» треба підвищити на 58%

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець вважає, що поновлювана енергетика дестабілізує енергосистему України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

«На жаль, «зелена» генерація у нас — це негарантоване виробництво. Коли світить сонце і коли найшла хмара — буде різне виробництво. Тобто вона не балансує, а навпаки дає ще більше збудження в системі», — сказала в.о. міністра.

Буславець заявила, що середню вартість електроенергії «Енергоатома» треба підвищити на 58%.

«У фінансовому плані «Енергоатому», за який всі переживають — і ті хто працює в енергетиці і ті, хто про неї чує тільки в ЗМІ — передбачено, що для того, щоб їм забезпечити всі заходи для безпеки експлуатації атомних блоків, операційні витрати, для розвитку, середньозважена ціна має складати 90 копійок за кВт/год. Тобто я хочу сказати, що теза про «дешеву» атомну генерацію є міфом. 57 копійок за кВт/год — це держава зобов’язала «Енергоатом» продавати для того, щоб населення мало на сьогодні той тариф який є», — сказала вона.

Зазначається, що зазвичай енергосистема в Україні балансується гідроелектростанціями, однак поточний рік є маловодним і водосховища мають недостатньо води. Таким чином для балансування залишається теплова генерація. Проте більшість ТЕС потребують модернізації.

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