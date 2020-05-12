ДТЕК Енерго завершує ізольований режим роботи на більшості ТЕС компанії

Обновлено: Май 12, 2020. Тэги: , , ,

ДТЕК Енерго завершує ізольований режим роботи на більшості ТЕС компанії

ДТЕК Енерго прийнято рішення завершити спеціальний режим роботи семи з дев’яти своїх електростанцій.

Інформує прес-служба компанії ДТЕК Енерго.

Майже 2000 енергетиків ТЕС і ТЕЦ компанії працювали в умовах повної ізоляції з 20 березня. Це забезпечило безперебійне тепло- і енергопостачання українців під час карантину і дозволило не допустити поширення інфекції на підприємствах компанії.

Епідеміологічна ситуація в регіонах роботи ТЕС ДТЕК Енерго поліпшується. У зв’язку з цим шість ТЕС компанії і одна ТЕЦ з 12 травня виходять з режиму суворої ізоляції. Для Бурштинської та Добротвірської ТЕС ізольований режим роботи продовжується до 22 травня. Це пов’язано з тим, що в цих регіонах рівень захворюваності на коронавірус залишається стабільно високим.

Незважаючи на вихід з ізоляції, на підприємствах ДТЕК Енерго триває строгий контроль за станом здоров’я співробітників підприємств з дотриманням всіх рекомендованих МОЗ карантинних заходів.
На територіях ТЕС введено нові правила безпеки. Всім співробітникам енергетичних підприємств необхідно використовувати додаткові засоби індивідуального захисту: рукавички, маски або лицьові щитки. До закінчення карантину компанія організовує візуальний контроль і вимірювання температури на прохідних і на робочих місцях. Триває посилений режим прибирання та дезінфекції приміщень і транспортних засобів, постійно чергують лікарі та медичний персонал. Компанія регулярно інформує співробітників про правила особистої гігієни та інші запобіжні заходи.

Раніше «Термінал» писав, що ДТЕК заборгував держкомпаніям 1,6 млрд грн за комуналку — Герус.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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