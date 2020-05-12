ДТЕК Енерго завершує ізольований режим роботи на більшості ТЕС компанії

ДТЕК Енерго прийнято рішення завершити спеціальний режим роботи семи з дев’яти своїх електростанцій.

Інформує прес-служба компанії ДТЕК Енерго.

Майже 2000 енергетиків ТЕС і ТЕЦ компанії працювали в умовах повної ізоляції з 20 березня. Це забезпечило безперебійне тепло- і енергопостачання українців під час карантину і дозволило не допустити поширення інфекції на підприємствах компанії.

Епідеміологічна ситуація в регіонах роботи ТЕС ДТЕК Енерго поліпшується. У зв’язку з цим шість ТЕС компанії і одна ТЕЦ з 12 травня виходять з режиму суворої ізоляції. Для Бурштинської та Добротвірської ТЕС ізольований режим роботи продовжується до 22 травня. Це пов’язано з тим, що в цих регіонах рівень захворюваності на коронавірус залишається стабільно високим.

Незважаючи на вихід з ізоляції, на підприємствах ДТЕК Енерго триває строгий контроль за станом здоров’я співробітників підприємств з дотриманням всіх рекомендованих МОЗ карантинних заходів.

На територіях ТЕС введено нові правила безпеки. Всім співробітникам енергетичних підприємств необхідно використовувати додаткові засоби індивідуального захисту: рукавички, маски або лицьові щитки. До закінчення карантину компанія організовує візуальний контроль і вимірювання температури на прохідних і на робочих місцях. Триває посилений режим прибирання та дезінфекції приміщень і транспортних засобів, постійно чергують лікарі та медичний персонал. Компанія регулярно інформує співробітників про правила особистої гігієни та інші запобіжні заходи.

Раніше «Термінал» писав, що ДТЕК заборгував держкомпаніям 1,6 млрд грн за комуналку — Герус.