11 травня 2020 року о 23 годині 09 хвилині енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми.
Інформує прес-центр Запорізької АЕС.
На даний момент в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 500 МВт. На енергоблоці №3 йде 145 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 27 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №4 – 12 доба планового капітального ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Раніше «Термінал» писав про те, що «Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії.