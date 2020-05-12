Енергоблок №4 РАЕС відключено від енергомережі та виведено в резерв

12 травня 2020 року о 01:38 енергоблок №4 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС відключено від енергомережі. У зв’язку із балансовим обмеженням НАЕК «Енергоатом» блок №4 РАЕС переведено у «гарячий резерв», реакторна установка енергоблоку розвантажена до мінімального контрольованого рівня потужності.

Інформує прес-центр Енергоатома.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2 217 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 53,2 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця – 646,3 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 7 млрд 501,9 млн кВт-г електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Раніше «Термінал» повідомляв, що енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми.