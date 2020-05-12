Мінекоенерго аргументує чому виникла криза в енергетиці

Обновлено: Май 12, 2020. Тэги: , ,

Мінекоенерго аргументує чому виникла криза в енергетиці

Енергетична галузь в Україні наразі фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована, і для стабілізації ситуації в енергетиці Мінекоенерго представило план з 20 антикризових заходів.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, перечисливши передумови нинішньої кризи, пише пресслужба Мінекоенерго.

«Українська енергетика сьогодні переживає одну з найбільших криз, які були у нас в Україні за всю історію. В чому це проявляється? У нас на сьогодні енергетична галузь фінансово, паливно і економічно повністю розбалансована. Термінове вирішення системних проблем є питанням національної безпеки. Можу сказати, що простих рішень не буде, на жаль», — зауважила вона в ефірі одного з телеканалів, коментуючи нинішню кризу в енергетиці, її причини та наслідки.

На уточнювальне запитання, чи є ця криза результатом якихось специфічних українських проблем чи того, що наразі відбувається у всьому світі, Буславець зауважила: «На жаль, наклалася і наша українська специфіка, і економічна криза, і пандемія, яку переживає на сьогодні весь світ».

«Про що йде мова: з 1 липня 2019 року в нашій країні розпочала роботу нова модель ринку електричної енергії. І в перші місяці все було нормально: були вжиті заходи, щоб не відбулося різкого підвищення цін на електричну енергію для споживачів. Були встановлені так звані прайскепи – тобто обмеження на ринку електричної енергії, які були розраховані національним регулятором… Але, на жаль, з вересня минулого року розпочалися деякі адміністративні втручання в цей ринок», — розповіла в.о. міністра.

З її слів, «втручалися і через зміни в закони, і через постанови Кабінету міністрів, і через постанови нашого регулятора». «Встановлювалися так звані обмеження на ці прайскепи. Прайскепи – це обмеження ціни на ринку електричної енергії для того, щоб запобігти значному зростанню ціни на електричну енергію для кінцевого споживача внаслідок відкриття нового ринку», — пояснила Буславець.

«Після цих втручань відбулося спотворення ціноутворення на ринку — штучне зниження ціни на електричної енергії до рівня, нижчого за собівартість її виробництва. Крім того, з вересня минулого року був відкритий імпорт електроенергії з Білорусі і Росії за двосторонніми договорами, що призвело до того, шо наша вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції», — вела далі посадовиця, додавши, що «нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень».

З її слів, перед енергокомпаніями при цьому накопичились значні борги.

Щодо того, як виходити з кризи, Буславець зауважила: «У нас вже працює більше тижня Антикризовий штаб при Кабінеті міністрів, який очолює Прем’єр-міністр Денис Шимгаль. Ми провели вже перше засідання, на якому Мінекоенерго представило план антикризових заходів. Він складається з 20 заходів, які спрямовані на стабілізацію ситуацію в енергетиці».

 «Термінал» писав, Міністерство енергетики та захисту довкілля представило комплекс кроків для виведення енергетичної системи України з кризи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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