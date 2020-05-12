Німеччина із візьме участь у проекті трансформації вугільних регіонів

У вівторок, 12 травня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель провели першу віртуальну зустріч у режимі відеоконференції.
Повідомляє Урядовий портал.
Під час віртуальної зустрічі сторони порушили питання трансформації вугільних регіонів. Зокрема, питання допомоги у втіленні пілотного проекту на одній з українських шахт. Канцлер ФРН запевнила, що Німеччина із задоволенням візьме участь у такому проекті.
Раніше «Термінал» повідомляв, що Зеленський доручив Мінекоенерго реформувати вугільну галузь.