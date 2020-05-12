У квітні пальне на українських АЗС подешевшало на 2 гривні

Протягом квітня 2020 року Антимонопольний комітет зафіксував зниження роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне до 2 гривень за літр.



Завдяки цьому середня вартість одного літра 95-го бензину з початку року втратила 5,33 грн, або 19,5 %, а дизпальне подешевшало на 5,41 грн/л (–20,2 %), повідомила пресслужба АМКУ.

Станом на 8 травня бензин марки А-95 можна було придбати за ціною від 17,45 грн/л (бренд «Авантаж7») до 25,99 грн/л (бренд «SOCAR»). Ціни на дизель коливалися від 16,70 грн/л (бренд «Фактор») до 24,99 грн/л (бренд «SOCAR»).

АМКУ підкреслює: наразі споживач має широкі можливості для вибору суб’єкта господарювання, який займається реалізацією пального, у тому числі й за ціновим критерієм.

«Вчасне реагування Комітету на ситуацію на ринку пального, а також робота, проведена з ключовими гравцями цього ринку, дають позитивні результати, які відображаються на стелах АЗС. Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок пального є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і перебуває під особливим контролем. Тож ми й надалі продовжимо слідкувати за ситуацією», — зазначив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

«Термінал» писал, Антимонопольний комітет України надав Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України обов’язкові для розгляду рекомендації, спрямовані на забезпечення конкурентного середовища під час тендерних закупівель високооктанових бензинів, дизельного палива, мазуту та скрапленого газу.