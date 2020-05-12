У квітні пальне на українських АЗС подешевшало на 2 гривні

Обновлено: Май 12, 2020. Тэги: , ,

У квітні пальне на українських АЗС подешевшало на 2 гривні

Протягом квітня 2020 року Антимонопольний комітет зафіксував зниження роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне до 2 гривень за літр.

Завдяки цьому середня вартість одного літра 95-го бензину з початку року втратила 5,33 грн, або 19,5 %, а дизпальне подешевшало на 5,41 грн/л (–20,2 %), повідомила пресслужба АМКУ.

Станом на 8 травня бензин марки А-95 можна було придбати за ціною від 17,45 грн/л (бренд «Авантаж7») до 25,99 грн/л (бренд «SOCAR»). Ціни на дизель коливалися від 16,70 грн/л (бренд «Фактор») до 24,99 грн/л (бренд «SOCAR»).

АМКУ підкреслює: наразі споживач має широкі можливості для вибору суб’єкта господарювання, який займається реалізацією пального, у тому числі й за ціновим критерієм.

«Вчасне реагування Комітету на ситуацію на ринку пального, а також робота, проведена з ключовими гравцями цього ринку, дають позитивні результати, які відображаються на стелах АЗС. Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок пального є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і перебуває під особливим контролем. Тож ми й надалі продовжимо слідкувати за ситуацією», — зазначив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

«Термінал» писал, Антимонопольний комітет України надав Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України обов’язкові для розгляду рекомендації, спрямовані на забезпечення конкурентного середовища під час тендерних закупівель високооктанових бензинів, дизельного палива, мазуту та скрапленого газу.

Автор:

(Всего статей: 17367)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: