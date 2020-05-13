14 травня 2020 року на Київській ГАЕС введуть в експлуатацію гідроагрегат № 6 після реконструкції

Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: ,

14 травня 2020 року на Київській ГАЕС введуть в експлуатацію гідроагрегат № 6 після реконструкції

На Київській ГАЕС відбудеться введення гідроагрегату № 6 у дослідну експлуатацію. Гідроагрегат був виведений з промислової експлуатації у квітні 2019 року. Реконструкцію проводили фахівці українських заводів виробників Турбоатом та Електроважмаш, а також спеціалісти Дніпро-Спецгідроенергомонтаж.

Інформує Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Роботи виконувались згідно з Контрактом на реконструкцію гідроагрегатів Київської ГАЕС № 2, 4, 6 за кошти Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Головною метою реконструкції агрегатів було підвищення потужності та продовження експлуатації на 40 років. Завдяки встановленим новим турбіні та генератору приріст потужності гідроагрегату № 6 нині складає 5,3 МВт. Відтак за результатами реконструкції потужність агрегату зросла до 46,8 МВт. Нове робоче колесо має більший коефіцієнт корисної дії, що забезпечить продуктивніше використання водних ресурсів.

У промислову експлуатацію гідроагрегат № 6 буде введений 3 серпня 2020 року. З травня до серпня проходитиме етап дослідної експлуатації, під час якої відбудеться визначення відповідності обладнання та системи технічної специфікації, фахівці перевірять функції системи та підтвердять здатність системи працювати у промислових умовах.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Міненерго розробило новий енергетичний баланс України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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