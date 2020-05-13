14 травня 2020 року на Київській ГАЕС введуть в експлуатацію гідроагрегат № 6 після реконструкції

На Київській ГАЕС відбудеться введення гідроагрегату № 6 у дослідну експлуатацію. Гідроагрегат був виведений з промислової експлуатації у квітні 2019 року. Реконструкцію проводили фахівці українських заводів виробників Турбоатом та Електроважмаш, а також спеціалісти Дніпро-Спецгідроенергомонтаж.

Інформує Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Роботи виконувались згідно з Контрактом на реконструкцію гідроагрегатів Київської ГАЕС № 2, 4, 6 за кошти Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Головною метою реконструкції агрегатів було підвищення потужності та продовження експлуатації на 40 років. Завдяки встановленим новим турбіні та генератору приріст потужності гідроагрегату № 6 нині складає 5,3 МВт. Відтак за результатами реконструкції потужність агрегату зросла до 46,8 МВт. Нове робоче колесо має більший коефіцієнт корисної дії, що забезпечить продуктивніше використання водних ресурсів.

У промислову експлуатацію гідроагрегат № 6 буде введений 3 серпня 2020 року. З травня до серпня проходитиме етап дослідної експлуатації, під час якої відбудеться визначення відповідності обладнання та системи технічної специфікації, фахівці перевірять функції системи та підтвердять здатність системи працювати у промислових умовах.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Міненерго розробило новий енергетичний баланс України.