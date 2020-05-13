2020-05-13: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ еще пока снижаются

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 мая 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.20% (-4.0 коп/л) до 20.75 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 22.31 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.19% (-4.0 коп/л) до 21.58 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 мая 2020 г. подешевел на 0.44% (-4.0 коп/л) до 8.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 37.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.75 16.45 -0.20 -1.21 Бензин А-95 евро 22.31 17.45 -0.15 -0.92 Дизельное топливо Евро 21.58 15.95 -0.19 -0.75 Сжиженный газ 8.38 6.50 -0.44 -1.16

Для справки:

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