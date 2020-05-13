Ціни на електрику для населення у 2020 році не підніматимуть – Шмигаль

Кабінет міністрів не планує цього року підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Ми не збираємося цього року змінювати вартість електроенергії для населення», — сказав Шмигаль.

Він додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом.

«Термінал» писав, тариф для населення залишається в цьому році, як і в попередньому році, незмінним.

Про це під час селекторної наради щодо виконання рішень Антикризового енергетичного штабу сказала в.о. міністра Ольга Буславець.