Держгеокадастр оновив Публічну кадастрову карту новими розділами

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру доповнила Публічну кадстрову карту новими інформаційними розділами.



Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

«Держгеокадастр доповнив Публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами: «Об’єкти Укренерго» та «Об’єкти Обленерго». Ця інформація отримана в межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 №483 у частині інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та даними НЕК Укренерго та Обленерго про об’єкти енергетики», — йдеться у повідомленні.

У розділі «Об’єкти Укренерго» користувачі отримують інформацію щодо повітряних ліній електромереж (назва лінії, напруга (кВт), охоронна зона (м). опор ліній електромереж (назва лінії, назва опор, напруга (кВт). охоронної зони ліній електромереж.

У розділі «Об’єкти Обленерго», можна знайти інформацію про трансформаторні підстанції (назва обленерго, назва ТП, адреса ТП, потужність, резерв дозволеної потужності, потужність наявних користувачів, дата введення в експлуатацію). повітряні лінії електромереж, кабельні лінії електромереж, опори повітряних ліній електромереж (назва обленерго, назва лінії, назва опори).

«Оновлена інформація може використовуватись під час розробки та погодження документації із землеустрою у частині визначення обмежень у використані земельної ділянки. Окрім цього, надалі планується доповнити інформаційний шар «Енергетика» даними про можливість підключення користувачів до відповідних електричних мереж», — зауважили в Держгеокадастрі.

«Термінал» писав, кабінет міністрів унеможливлює корупційні ризики у процесі погодження Держгеокадастром документації із землеустрою, зокрема заявки розподілятимуться між експертами за принципом випадковості.