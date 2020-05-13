Держгеокадастр оновив Публічну кадастрову карту новими розділами

Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: ,

Держгеокадастр оновив Публічну кадастрову карту новими розділами

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру доповнила Публічну кадстрову карту новими інформаційними розділами.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

«Держгеокадастр доповнив Публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами: «Об’єкти Укренерго» та «Об’єкти Обленерго». Ця інформація отримана в межах реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 №483 у частині інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та даними НЕК Укренерго та Обленерго про об’єкти енергетики», — йдеться у повідомленні.

У розділі «Об’єкти Укренерго» користувачі отримують інформацію щодо повітряних ліній електромереж (назва лінії, напруга (кВт), охоронна зона (м). опор ліній електромереж (назва лінії, назва опор, напруга (кВт). охоронної зони ліній електромереж.

У розділі «Об’єкти Обленерго», можна знайти інформацію про трансформаторні підстанції (назва обленерго, назва ТП, адреса ТП, потужність, резерв дозволеної потужності, потужність наявних користувачів, дата введення в експлуатацію). повітряні лінії електромереж, кабельні лінії електромереж, опори повітряних ліній електромереж (назва обленерго, назва лінії, назва опори).

«Оновлена інформація може використовуватись під час розробки та погодження документації із землеустрою у частині визначення обмежень у використані земельної ділянки. Окрім цього, надалі планується доповнити інформаційний шар «Енергетика» даними про можливість підключення користувачів до відповідних електричних мереж», — зауважили в Держгеокадастрі.

«Термінал» писав, кабінет міністрів унеможливлює корупційні ризики у процесі погодження Держгеокадастром документації із землеустрою, зокрема заявки розподілятимуться між експертами за принципом випадковості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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