Газопровод из РФ в Турцию «Голубой поток» остановится до конца месяца

Газопровод «Голубой поток», идущий через Черное море из России на восток Турции, 13 мая остановится на профилактику до конца месяца.

Передает Интерфакс.

В управлении информации ПАО «Газпром» ранее заявляли, что «Газпром» планирует проведение плановых профилактических работ на «Голубом потоке» на территории России с 13 по 19 мая. Однако турецкий партнер — трубопроводная компания Botas — сообщает, что ремонтные работы у нее продлятся с 13 по 29 мая.

В сутки магистраль может перекачивать 47 млн куб. метров газа. По данным Botas, 13 мая будет доступна мощность в 10 млн кубометров, затем магистраль не будет качать газ до конца месяца. 28 мая будет доступна мощность в 14 млн кубометров, 29 мая — уже 37 млн кубометров.