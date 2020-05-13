Газопровод из РФ в Турцию «Голубой поток» остановится до конца месяца
Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: Голубой поток, плановый ремонт, транзит газа
Газопровод «Голубой поток», идущий через Черное море из России на восток Турции, 13 мая остановится на профилактику до конца месяца.
Передает Интерфакс.
В управлении информации ПАО «Газпром» ранее заявляли, что «Газпром» планирует проведение плановых профилактических работ на «Голубом потоке» на территории России с 13 по 19 мая. Однако турецкий партнер — трубопроводная компания Botas — сообщает, что ремонтные работы у нее продлятся с 13 по 29 мая.
В сутки магистраль может перекачивать 47 млн куб. метров газа. По данным Botas, 13 мая будет доступна мощность в 10 млн кубометров, затем магистраль не будет качать газ до конца месяца. 28 мая будет доступна мощность в 14 млн кубометров, 29 мая — уже 37 млн кубометров.
Ранее «Терминал» сообщал
, что Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину.