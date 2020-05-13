Исполнительный директор «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко анонсировал свое увольнение

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Директор группы отметил, что его формально предупредили, что занимаемая им должность будет сокращена, и через 2 месяца его уволят из «Нефтегаза».

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом». Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути к сближению с Европой, изменению правил внутри страны на европейские, принуждению России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине», — написал Витренко.

Ранее «Терминал» сообщал, что Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, — Витренко.