Рубрика | Компании, Украина

Исполнительный директор «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко анонсировал свое увольнение

Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: ,

Исполнительный директор «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко анонсировал свое увольнение

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» намерена уволить исполнительного директора группы компании Юрия Витренко.

Об этом Витренко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Директор группы отметил, что его формально предупредили, что занимаемая им должность будет сокращена, и через 2 месяца его уволят из «Нефтегаза».

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом». Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути к сближению с Европой, изменению правил внутри страны на европейские, принуждению России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине», — написал Витренко.

Ранее «Терминал» сообщал, что Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, — Витренко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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