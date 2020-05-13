Комітет ВР підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу при Кабінеті міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив членам Комітету, що розроблений Міністерством енергетики та захисту довкілля енергобаланс країни є надійним, відповідає усім вимогам і був затверджений у присутності президента Володимира Зеленського.

Очільник уряду також зазначив, що до роботи Антикризового енергетичного штабу запрошені всі члени комітету. І рішення, які були прийняті на його засіданнях, оформлені в протокол. По кожному з цих рішень є стислі терміни для їх виконання.

«Загалом буду просити підтримати роботу Міністерства енергетики, роботу Антикризового енергетичного штабу. Ми всі розуміємо, що галузь знаходиться у скрутному становищі», – зазначив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що уряд не змінюватиме вартість електроенергії для побутових споживачів цього року. Вона була і залишається на рівні 1,68 грн. За його словами, це принципове рішення.

«Це важливий індикатор. Він погоджений з президентом», – зауважив Прем’єр-міністр.

«Що стосується вартості електроенергії для непобутових споживачів. Нам треба зробити ряд кроків. Дати можливість виходити на прямі договори. Внести відповідні зміни в закони», – сказав Денис Шмигаль.

Після детального обговорення запропонованих рішень, 14 членів Комітету з питань енергетики та ЖКГ підтримали цей документ, а 7 взяли до відома.