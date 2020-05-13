Комітет ВР підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу

Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: , ,

Комітет ВР підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу при Кабінеті міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив членам Комітету, що розроблений Міністерством енергетики та захисту довкілля енергобаланс країни є надійним, відповідає усім вимогам і був затверджений у присутності президента  Володимира Зеленського.

Очільник уряду також зазначив, що до роботи Антикризового енергетичного штабу запрошені всі члени комітету. І рішення, які були прийняті на його засіданнях, оформлені в протокол. По кожному з цих рішень є стислі терміни для їх виконання.

«Загалом буду просити підтримати роботу Міністерства енергетики, роботу Антикризового енергетичного штабу. Ми всі розуміємо, що галузь знаходиться у скрутному становищі», – зазначив Денис Шмигаль.

Він також наголосив, що уряд не змінюватиме вартість електроенергії для побутових споживачів цього року. Вона була і залишається на рівні 1,68 грн. За його словами, це принципове рішення.

«Це важливий індикатор. Він погоджений з президентом», – зауважив Прем’єр-міністр.

«Що стосується вартості електроенергії для непобутових споживачів. Нам треба зробити ряд кроків. Дати можливість виходити на прямі договори. Внести відповідні зміни в закони», – сказав Денис Шмигаль.

Після детального обговорення запропонованих рішень, 14 членів Комітету з питань енергетики та ЖКГ підтримали цей документ, а 7 взяли до відома.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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