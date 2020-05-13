Прем’єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками «зеленої» енергії

Обновлено: Май 13, 2020. Тэги: , ,

Прем’єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками «зеленої» енергії
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль  планує 14 травня зустріч з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Готовий створити при міністерстві (енергетики та захисту довкілля) робочу групу, яка дослідить, як видавалася необмежена кількість (дозволів на приєднання до енергомереж — ред.), яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми змушені входити у складні перемовини (з інвесторами в поновлювану енергетику — ред.)… «Зелена» енергетика — це дуже добре, і ми рано чи пізно маємо до неї прийти. Але вона має бути дешевою, як атомна. І коли сьогодні гіпердорога «зелена» енергетика підміняє ефективну атомну, це, звичайно, потрібно розслідувати», — сказав Шмигаль.

За його словами, у четвер відбудеться чергова зустріч уряду з виробниками «зеленої» енергії.

«Будемо домовлятися. Залежно від нашої домовленості, як буде реагувати ціна для непобутових споживачів, вона у будь-якому випадку буде нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Навіть при найгіршому сценарії вона буде нижчою, ніж у березні 2019 року», — наголосив Шмигаль.

«Термінал» писав, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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