Прем’єр-міністр у четвер зустрінеться з виробниками «зеленої» енергії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль планує 14 травня зустріч з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це він заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Готовий створити при міністерстві (енергетики та захисту довкілля) робочу групу, яка дослідить, як видавалася необмежена кількість (дозволів на приєднання до енергомереж — ред.), яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми змушені входити у складні перемовини (з інвесторами в поновлювану енергетику — ред.)… «Зелена» енергетика — це дуже добре, і ми рано чи пізно маємо до неї прийти. Але вона має бути дешевою, як атомна. І коли сьогодні гіпердорога «зелена» енергетика підміняє ефективну атомну, це, звичайно, потрібно розслідувати», — сказав Шмигаль.

За його словами, у четвер відбудеться чергова зустріч уряду з виробниками «зеленої» енергії.

«Будемо домовлятися. Залежно від нашої домовленості, як буде реагувати ціна для непобутових споживачів, вона у будь-якому випадку буде нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Навіть при найгіршому сценарії вона буде нижчою, ніж у березні 2019 року», — наголосив Шмигаль.

«Термінал» писав, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець у форматі відеоконференції обговорила з міністром енергетики Литовської Республіки Жігімантасом Вайчюнасом перспективи співробітництва двох країн у сфері енергетики та захисту довкілля.