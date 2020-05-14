2020-05-14: Brent торгуется на уровне $29 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов изменлись в цене до 29,37 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,62%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 25,59 доллара за баррель, прибавив 1,19%.

В свою очередь «Investing,com» пишет, что цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Между тем они отмечают, что траектория восстановления спроса на нефть является более V-образной, чем у макроэкономических показателей.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

«Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны», — заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics). Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов — увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:42 мск составляет $29,52 за баррель, что на $0,33 (1,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $0,79 (2,64%).

Фьючерс на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,31 (1,23%) — до $25,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,49 (1,9%).